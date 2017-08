Tag der offenen Tür im Mittelhof in Berlin-Nikolassee

Der Mittelhof in Berlin-Nikolassee öffnet seine Tore

Auch in diesem Jahr öffnen das Leibniz-Zentrum Moderner Orient und die Historische Kommission zu Berlin die Tore des Mittelhofes in Berlin-Nikolassee im Rahmen ihres gemeinsamen Tages der offenen Tür! Besucherinnen und Besucher erhalten einen Einblick in die wissenschaftliche Forschung der beiden Institutionen. In diesem Jahr drehen sich die Vorträge um das Oberthema "Stadt - Macht - Pracht".Führungen durch den mehr als 100 Jahre alten Mittelhof, der vom bekannten Architekten Hermann Muthesius entworfen wurde, werden ebenso angeboten wie ein interessantes Kinderporgramm.REFUEAT wird die Besucherinnen und Besucher mit köstlichem arabischen Streetfood versorgen.Der Tag der offenen Tür des ZMO und der HiKo findet im Rahmen des Berlinweiten Tages des offenen Denkmals statt.