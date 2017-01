Viel Theater auf hoher See

Zehlendorf.

Das Theater Nikolassee hat ein neues Stück auf die Bühne gebracht. Premiere für „Leinen los und voll daneben“ ist am Sonnabend, 11. Februar, 19 Uhr im Kirchweg 6. Zum Inhalt: Der Schnelldampfer Columbus geht anno 1924 auf große Fahrt von Bremerhaven nach New York. An Bord sind viele wichtige Leute, darunter ein verliebter Kapitän und ein bestechlicher Offizier, vor Hochstaplern und Abzockern wird gewarnt. Weitere Aufführungstermine sind am 12. Februar um 16 Uhr, am 18. und 25. Februar um 19 Uhr, am 17. und 24. Februar um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Mehr Informationen unter www.theaternikolassee.de