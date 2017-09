Zwei Bäume werden gefällt

Oberschöneweide.

In Oberschöneweide müssen in diesen Tagen zwei Bäume gefällt werden. Eine 18 Meter hohe Eiche im Volkspark Wuhlheide ist durch Stammmorschungen geschädigt, es besteht Umsturzgefahr. Weil der Baum im Gartendenkmal steht, musste für die Fällung die Zustimmung der Unteren Denkmalschutzbehörde eingeholt werden. Eine Ulme in der Griechischen Allee ist fast komplett abgestorben, auch hier besteht Bruchgefahr. Bei beiden Bäumen kommt aus Sicherheitsgründen nur noch die Fällung in Betracht, wie das bezirkliche Straßen- und Grünflächenamt mitteilt.