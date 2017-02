Blick vom Turm auf Elektropolis

Berlin: Industriesalon |

Oberschöneweide. Vom 100 Jahre alten Peter-Behrens-Turm an der Ostendstraße bietet sich ein guter Blick auf das frühere Industriegebiet Oberschöneweide. Weil hier die Wiege der deutschen Elektroindustrie stand, bürgerte sich der Name Elektropolis ein. Bei einem Rundgang können Besucher nun die Industriebauten besichtigen und sogar einen Blick in die ehemalige AEG-Kantine werfen. Den Abschluss bildet der Blick von dem 58 Meter hohen Turm, in dem die AEG, das Werk für Fernsehelektronik und Samsung Industriegeschichte geschrieben haben. Die zweistündige Führung findet am 26. Februar statt. Start ist um 11 Uhr vor dem Industriesalon, Reinbeckstraße 9. In der Regel findet diese Veranstaltung an jedem Sonntag statt. Die Teilnahme kostet zehn, ermäßigt acht Euro. Auskünfte und Anmeldung unter 53 00 70 42. RD