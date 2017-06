Auf den Spuren von Elektropolis

Berlin: Industriesalon |

Oberschöneweide. Vor 100 Jahren befand sich am Spreeufer in Oberschöneweide die Wiege der deutschen Elektroindustrie. Überliefert ist deshalb die Bezeichnung Elektropolis. Der Industriesalon Schöneweide lädt am 30. Juni zu einer Führung entlang der verschiedenen früheren AEG-Betriebe – Kabelwerk, Transformatorenwerk – ein. Am Ende steht ein Blick vom Peter-Behrens-Turm auf das frühere Elektropolis. Treff ist um 10 Uhr vor dem Industriesalon, Reinbeckstraße 9. Die Führung kostet zehn, ermäßigt acht Euro, Infos unter 53 00 70 42. RD