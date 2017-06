Broilers spielen am 15. Juli 2017 in der Wuhlheide

Oberschöneweide. Nach der Veröffentlichung ihres Albums „(sic!)“, mit dem den Broilers der Sprung von Null auf Nummer Eins in den Albumcharts gelang, und ihrem ausverkauften Konzert in der Max-Schmeling-Halle kommen die Broilers zurück in die Stadt.

Am 15. Juli treten sie im Rahmen ihres eigenen Broilers Open Airs in der Wuhlheide auf. Gäste sind "Flogging Molly" und "Emscherkurve 77".Das Frühjahr 2017 hatte es in sich für die Broilers: 160.000 Karten konnten für die Konzerte der Tournee verkauft werden und die Band wurde aufgrund des Erfolgsalbums mit einem Echo in der Kategorie „Rock National“ ausgezeichnet.Die Broilers sind in jeglicher Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung: Ohne großes Label im Rücken, erspielte sich das Quintett aus Düsseldorf in den letzten Jahren ein riesiges Publikum. Glaubwürdigkeit, hinreißende Livekonzerte sowie eine umwerfende Mischung aus griffig-energetischen Melodien und Texten, mit denen den Musikern das Kunststück gelingt, gleichzeitig zum Feiern und zum Denken anzuregen, sind das Erfolgsrezept der Band.

Die Broilers spielen am 15. Juli (Einlass 17 Uhr) in der Kindl-Bühne Wuhlheide, An der Wuhlheide 187. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen.