Berlin: Christuskirche Oberschöneweide |

Treptow-Köpenick. Das Chorensemble Köpenick hat auch für dieses Jahr wieder zwei Neujahrskonzerte vorbereitet. Es erklingen bekannte und beliebte Opern- und Operettenmelodien. Termine sind am 14. Januar in der Christuskirche Schöneweide, Firlstraße 16, und am 15. Januar im Rathaus Köpenick, Alt-Köpenick 21. Beginn ist je 16 Uhr, Einlass ab 15.30 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro. sim