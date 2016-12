Drei Chöre in den Reinbeckhallen

Oberschöneweide. Erstmals ist das Louis Lewandowski Festival im Bezirk zu Gast: So treten am 17. Dezember in den frisch sanierten Reinbeckhallen drei Chöre gemeinsam auf. Zelebriert wird synagogale Chormusik.

Weitere Informationen unter www.louis-lewandowski-festival.de

Deutschlands einzigartiges Festival synagogaler Chormusik geht vom 15. bis 18. Dezember in seine sechste Runde. Die schönsten Synagogen, Kirchen und eine der derzeit spannendsten Kultur-Locations der Hauptstadt werden zur Bühne. Mit dabei sind fünf Chöre aus vier Nationen – der Schweiz, Südafrika, Deutschland und England.Das Thema lautet: Jüdische Renaissance und Barock in der Synagogalmusik. „Dabei gehen wir neue Wege, sind zum ersten Mal in Oberschöneweide zu Gast und präsentierten dort ein vollkommen neues Format“, erklärt Festivaldirektor Nils Busch-Petersen. In dem besonderen Kunst- und Kreativquartier an der Spree treten am 17. Dezember drei Chöre im Experiment „Chor für Chor“ auf. Auch das Publikum soll einbezogen werden.„Wir freuen uns auf ein Chorfestival der besonderen Art – mit Gästen aus verschiedenen Nationen und einer für viele Bewohner nicht alltäglichen Musik“, sagt Bürgermeister Oliver Igel (SPD). Das mache deutlich, Schöneweide sei in den vergangenen Jahren ein Ort der kulturellen und künstlerischen Vielfalt geworden. „Eine Entwicklung, die ich begrüße und weiter unterstützen werde“, betont der Bezirkschef.Der Regierende Bürgermeister Michael Müller, einer der Schirmherren des Louis Lewandowski Festivals, sagt: „Die Veranstaltungen bieten eine gute Gelegenheit, neue Chöre aus Deutschland und dem Ausland kennenzulernen sowie eine Musik zu erleben, die zum Kulturerbe unserer Stadt gehört“. Zum Abschlusskonzert am 18. Dezember in der Synagoge an der Rykestraße in Prenzlauer Berg treten alle Chöre gemeinsam auf.Louis Lewandowski (1821-1894) gilt bis heute als Reformator der jüdischen Liturgie. Seine Innovationen machten den jüdischen Gottesdienst zum musikalischen Erlebnis. Das Konzert in den Reinbeckhallen, Reinbeckstraße 9, beginnt am 17. Dezember um 19 Uhr. Karten zu zehn, ermäßigt acht Euro unter reservierung@louis-lewandowski-festival.de