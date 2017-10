Ein Maskenball für die Großen

Berlin: FEZ Wuhlheide |

Oberschöneweide. Unter dem Motto „Eine Nacht in Venedig“ lädt das FEZ, Straße zum FEZ 2, am 14. Oktober zu einem Maskenball für Erwachsene ein. In Anlehnung an die berühmten venezianischen Maskenbälle erleben die Besucher einen bunten Mix aus Standard- und Partymusik. Für Unterhaltung sorgen das Orchester „Les Belles du Swing“ und DJ Wolfgang Röder. Die Tanzschule „Tanzzwiet“ bietet Showeinlagen. Masken sind erwünscht, aber keine Pflicht. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet zwölf Euro, Karten an der Abendkasse oder über das Internet unter www.fez-berlin.de. Jugendliche ab 14 Jahren können teilnehmen, aber nur in Begleitung von Sorgeberechtigten. RD