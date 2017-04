Oberschöneweide.

Das 2007 erstmals präsentierte Festival „Kunst am Spreeknie“ findet in diesem Jahr vom 28. April bis zum 7. Mai statt. Neben einer Gruppenausstellung in den Reinbeckhallen, Reinbeckstraße 9, gibt es Präsentationen und Konzerte, unter anderem in der Novilla, Hasselwerderstraße 22, im ehemaligen Postamt, Fennstraße 9-11, und in der Skulpturengießerei Knaak, Wilhelminenhofstraße 78. Das komplette Programm steht unter www.kunstamspreeknie.org www.kunstamspreeknie.org