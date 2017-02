FEZ lädt zum Backwochenende ein

Oberschöneweide.

Eine süße kulinarische Mitmachreise erwartet die FEZ-Besucher am 4. und 5. März jeweils von 12 bis 18 Uhr. Gemeinsam mit internationalen Bäckermeistern und Pâtissiers präsentiert sich die Welt des Backens. Süße Spezialitäten aus den USA, Brasilien, England, Indonesien, Mexiko, Russland, Syrien, Afghanistan und Deutschland werden in Mitmachbackstuben kreiert. Eine lange Kaffeetafel lädt zum Ausprobieren ein. Zu den Highlights zählt das Herstellen der größten FEZ-Muffin-Torte der Welt. Außerdem kann sich jeder Besucher in der Mobilen Bäckerei, einer ehemaligen schweizerischen Heeresbäckerei von 1968, ausprobieren. Zum Programm gehört eine Cafélounge, wer möchte, kann Brotkörbchen flechten oder am Schokoladenbrunnen etwas Leckeres verzieren. Geboten wird ein internationales Bühnenprogramm mit Musik und Tanz. Weiter Infos unter www.fez-berlin.de