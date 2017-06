Kleine Konzerte an fünf Freitagen

Berlin: Stimme+ Studio | Oberschöneweide. Im Stimme+ Studio, Goethestraße 36, werden ab 9. Juni an fünf aufeinanderfolgenden Freitagen Sommerkonzerte von Berliner Musikern stattfinden. Sie präsentieren jeweils ab 18 Uhr eine Mischung von deutschem Liedermacherhandwerk, verträumten Soundscapes, Story-Telling Folk und Indie.Für die sommerlichen Abendausklänge zahlt am Ende eines Konzerts jeder, was er möchte. Los geht es am 9. Juni mit Redvers & Melissa. Sie bezaubern mit ihren hellen,fröhlichen Stimmen, ihrem Story-Telling Folk zum Lachen und Weinen. Infos unter 98362841, www.stimmeplus.de . sim