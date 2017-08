Legendärer Jazztrompeter

Berlin: Stimme+ Studio |

Oberschöneweide. Sein Trompetenspiel erschien mühelos und kam ganz ohne Druck aus. Chet Baker verzichtete auf die große Show. Seine noble Zurückhaltung wurde zur Coolness im Jazz. Er blieb still, einsilbig und zwang sein Publikum nie mit Lautstärke. Am 31. August ab 19 Uhr widmet das Stimme+ Studio, Goethestraße 36, ihm einen Abend. Es gibt Texte über und Musikstücke von Chet Baker. Zu Gast ist der Trompeter Aaron Schmidt-Wiegand. Als Eintritt zahlt jeder, was er möchte. sim