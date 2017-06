Open Model-Casting für zwei Fashion Events Juni/Juli 2017

Berlin: Campus Wilhelminenhof der HTW Berlin |

Wie die Zeit vergeht, in Berlin ist bald wieder Fashion-Week-Time.

Wie einige sicher schon mitbekommen haben wird es die MBFW-Berlin dieses Jahr zumindest in der bisherigen Art zum letzten Mal geben.



Wer aktiv bei der Fashion-Week-Berlin 2017 teilhaben möchte und Model-Maße hat sowie gerne auf dem Catwalk mitlaufen möchte ohne gleich bei einer Agentur gelistet sein zu müssen, bekommt wieder einmal Gelegenheit dazu.



Für das „Young Fashion Designer Event“ am 22. Juni 2016 um ca. 18 Uhr in der Malzfabrik.

(Die Show findet im Rahmen des AWIN Fashion Day statt).

Werden Models gesucht mit folgenden Maßen:

weibliche Models: Konfektionsgr. 34-36, ab 1.73m

männliche Models: Konfektionsgr. 48-50 ab 1.80m

Es gibt eine Aufwandsentschädigung,Teilnahme an der Fashion Party und

professionelle Showfotos zur Eigenwerbung.

Das Fitting für das Young Fashion Designer Event findet im Rahmen des Casting statt.

Verfügbarkeit am Show Tag dem 22.06.2017 ab ca. 13.00 Uhr vorausgesetzt.





Für das „National / International Fashion Designer hosted by Fashion Hall Event“ am 3. Juli 2017 ab 18 Uhr (Pre-Fashion Week Event) im Erika-Heß-Eisstadion. Für nationale und internationale Designer.

Werden Models gesucht mit folgenden Maßen:

weibliche Models: Konfektionsgr. 34-36, ab 1.77m

männliche Models: Konfektionsgr. 46-50 ab 1.80m

Es gibt ein Backstage-Catering,professionelle Showfotos zur Eigenwerbung sowie

3 Eintrittskarten zur Show (Einlass ist nur auf Einladung).

Fitting: 02.07. 2017 ca. 10-18 Uhr.

Show: 03.07. 2017 ca. 10 Uhr - Ende der Veranstaltung (ca.23 Uhr).



Casting-Termin: für beide Events, auch wenn Ihr nur für ein Event die Voraussetzungen mitbringt bzw. Zeit habt ist, Samstag der 17. Juni 2017 von 11:00-18:30 Uhr.



Casting Ort:

HTW-Berlin Campus Wilhelminenhof

Halle B1 (das Gebäude befindet sich hinter der Schranke links)

Wilhelminenhofstraße 75A

12459 Berlin



Zum Model Casting mitzunehmen (empfohlen):

Enge Kleidung, High Heels, ungeschminkt bzw. dezent geschminkt, Haargummi.

Wenn ihr habt, eigene Sedcard mitnehmen.



Na dann drücke ich mal die Daumen, für alle die zum Casting gehen, dass sie eine Chance bekommen und diejenigen, die genommen wurden, dass auf dem Catwalk alles gut geht.



Text: ah