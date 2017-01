Party feiern im FEZ

Oberschöneweide.

Das FEZ begrüßt das neue Jahr und feiert am 14. und 15. Januar eine Party, die fez macht. Über 100 Spielangebote gibt es. Abenteuerspieleland, Sportanien, Mitmachkinderküche, Grünland und die Kreativwelten gilt es zu entdecken. Auf die ganz Kleinen wartet ein Extra-Areal: eine Rennstrecke mit Bobbycars, Laufrädern, Rollern und ein Spielzimmer. Gestalten, Malen und Bauen stehen in der Kreativwelt im Mittelpunkt. Das Partyprogramm fängt beim Verkleiden und Schminken an, führt zum Mitmachzirkus, zur Bewegungsbaustelle, zum Riesentrampolinspringen und ins Seifenblasen-Diskokugel-Labor. Wer sich traut, sollte im orbitall Raumfahrtzentrum einchecken (12.30, 14.30, 16.30 Uhr). Geöffnet ist das FEZ, Straße zum FEZ 2, an beiden Tagen von 12 bis 18 Uhr, Eintritt vier, für Familien ab drei Personen je 3,50 Euro. Weitere Infos unter www.fez-berlin.de