Berlin: Christuskirche Oberschöneweide |

Der Kammerchor Friedrichstadt Berlin präsentiert in seinem 20. Jubiläums-Jahr ein klangvolles Weihnachtskonzert mit einzigartigen Stimmen und Instrumentalisten. Lassen Sie sich am letzten Advents-Samstag des Jahres von weihnachtlichem Chor- und Solo-Gesang verzaubern! Am 17.12.2016 um 19 Uhr in der Christuskirche, Firlstr. 16 in 12459 Berlin, Eintritt 12 EUR, Karten an der Abendkasse