Milieuschutz ist jetzt Gesetz

Oberschöneweide.

Die Mitte März vom Bezirksamt beschlossene Milieuschutzsatzung ( Berliner Woche berichtete ) für Teile von Ober- und Niederschöneweide ist jetzt Gesetz. Am 11. Mai wurde der Beschluss im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin veröffentlicht. Damit sind Eigentümer und Investoren der betroffenen Grundstücke an bestimmte Vorgaben gebunden. Luxussanierungen und die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen und die daraufhin folgende Verdrängung sozial schwächerer Mieter sollen mit der Milieuschutzsatzung verhindert werden.