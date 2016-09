Genäht im Industriesalon

Berlin: Industriesalon Schöneweide |

Oberschöneweide.

Ehrenamtlich Helfer für Näh- und Bastelnachmittage gesucht: Jeden zweiten Freitag im Monat bietet der Verein „Zusammengenäht“ im Industriesalon Schönweide, Reinbeckstraße 9, einen Näh- und Bastelnachmittag an. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr entsteht dann vor allem Babykleidung für die Notunterkünfte. Außerdem wird Schmuck aus ganz besonderem Material gebastelt: aus Resten der Schöneweider Industrieproduktion. Um die Arbeit zu unterstützen, suchen die Initiatoren zudem noch Freiwillige für die Kontaktpflege und die Begleitung der Teilnehmer aus den Notunterkünften. Interessenten können per E-Mail Kontakt unter zusammengenaeht@gmail.com aufnehmen oder sich unter

53 00 70 42 melden.