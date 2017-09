Gratisrunde mit der Parkeisenbahn

Berlin: Berliner Parkeisenbahn |

Zuckertütenfahrten durch die Wuhlheide

Oberschöneweide. Am Einschulungswochenende können ABC-Schützen kostenlos eine Runde mit der Parkeisenbahn durch die Wuhlheide drehen.

Schulanfänger mit Zuckertüte brauchen am 9. und 10. September ihr Ticket nicht zu bezahlen, wenn wenigstens ein zahlender Erwachsener dabei ist. Gefahren wird am Sonnabend von 10.40 bis 13 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr. Am Sonntag gehen Loks und Wagen von 10.40 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr auf Tour. Die beliebten Dampflokfahrten gibt es wieder am 30. September und 1. Oktober.