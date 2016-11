Weihnachten woanders: Kreativer Markt im FEZ

Berlin: FEZ Wuhlheide |

Oberschöneweide. Das FEZ Wuhlheide, Straße zum FEZ 2, lädt am 26. und 27. November zu Berlins kreativen Weihnachtsmarkt ein.

Besucher erfahren an diesem Wochenende, welche Weihnachtstraditionen es in anderen Ländern gibt, was Kinder dort basteln und welche Lieder gesungen werden. Am ersten Adventswochenende stehen Weihnachtstraditionen aus Simbabwe, Indonesien, Ghana, Kolumbien, Mexiko und Indien auf dem Programm. Der kreative Weihnachtsmarkt wird an den anderen Adventswochenenden fortgesetzt.Geöffnet ist jeweils von 12 bis 18 Uhr, die Eintrittskarte kostet zwei Euro, inklusive Besuch von Kindermuseum, Indoorspielplatz und Kino. Der kreative Kinderweihnachtsmarkt findet an allen Adventswochenenden zu verschiedenen Themen statt.