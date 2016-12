Oberschöneweide.

Der Köpenicker SV Ajax bietet Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2006 bis 2009 ein kostenfreies Tischtennis-Probetraining an – sozusagen als kleines Weihnachtsangebot: Interessierte können am 8. und 15. Dezember in die Turnhalle, Keplerstraße 7, kommen und sich in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr ausprobieren. Mitzubringen sind Hallenturnschuhe, Sportsachen, Tischtennis-Schläger und ein Getränk. Infos unter www.ksv-ajax-tt.de