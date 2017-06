Personalmangel im Sommerbad: Öffnungszeiten mussten reduziert werden

Oberschöneweide. Wir hatten es bereits kurz vermeldet: Im Sommerbad Wuhlheide an der Treskowallee wurden die Öffnungszeiten reduziert.

Retter gesucht

Zum Saisonstart Anfang Juni hatten die Berliner Bäderbetriebe noch vermeldet, dass Freitag und Sonnabend bis 20 Uhr geöffnet ist. Wenige Tage später kam bereits die Einschränkung. Jetzt ist nur noch bis 18 Uhr geöffnet, von Sonnabend bis Dienstag öffnet die Schwimmbadkasse außerdem erst um 11 Uhr. Das sind pro Woche acht Stunden weniger zum Schwimmen, als noch zum Saisonstart versprochen.„Drei ursprünglich eingeplante Mitarbeiter standen nicht mehr zur Verfügung, sodass wir das Sommerbad Wuhlheide nur einschichtig betreiben können. Eine Öffnungszeit bis 20 Uhr würde bedeuten, dass wir in zwei Schichten arbeiten müssten, um alle gesetzlichen Regelungen, unter anderem zur Arbeitszeit, einzuhalten“, teilt Martina van der Wehr von den Berliner Bäderbetrieben auf Nachfrage mit.Der Personalengpass in der Wuhlheide scheint bei Berlins öffentlicher Badeanstalt kein Einzelfall zu sein. In der gleichen E-Mail teilt die Mitarbeiterin der Unternehmenskommunikation nämlich mit, dass dringend und für sofort Rettungsschwimmer gesucht werden. Mindestbedingungen sind das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber, eine Erste-Hilfe-Bescheinigung und gute deutsche Sprachkenntnisse. Außerdem müssen Bewerber mindestens 18 Jahre alt sein. Bewerbungen gehen an bewerbung@berlinerbaeder.de bewerbung@berlinerbaeder.de.Die anderen Schwimmbäder im Bezirk sind länger geöffnet. Das Strandbad Wendenschloss, Möllhausenufer 30, kann täglich von 9 bis 20 Uhr besucht werden. Im Strandbad Grünau, Sportpromenade 9, ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, und das Strandbad Friedrichshagen, Müggelseedamm 216, öffnet täglich von 10 bis 19 Uhr für den Sprung ins kühle Nass. Das als öffentliche Badestelle betriebene Strandbad Müggelsee, Fürstenwalder Damm 880, ist – ohne Badeaufsicht – täglich bei freiem Eintritt von 9 bis 22 Uhr geöffnet.