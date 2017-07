Jugendverkehrsschule bietet Ausflüge durch die Wuhlheide

Oberschöneweide. Auch Daheimgebliebene können die Ferienzeit genießen. Zum Beispiel bei einer Radtour durch die Wuhlheide. Dafür muss man nicht einmal ein Fahrrad mitbringen.

Die Jugendverkehrsschule auf dem Gelände des FEZ Wuhlheide hat genügend Leihfahrräder für Stunden- oder Tagestouren durch die Wuhlheide im Angebot. „Viele Besucher kennen das FEZ oder die Kindl-Bühne, waren aber noch nie in den anderen Ecken der Wuhlheide. Sie staunen dann, wenn sie zum Beispiel vor dem über 100 Jahre alten Wasserwerk Wuhlheide stehen“, erzählt Arnim Ciesla von der Jugendverkehrsschule.Ausgeliehen werden können Fahrräder fast aller Größen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wer mit Picknickkorb unterwegs ist, kann auch ein dreirädriges Trike mit großem Gepäckträger mieten. Für die Touren durch die Wuhlheide gibt es neben einem obligatorischen Fahrradhelm auch eine Übersichtskarte mit interessanten Rastplätzen wie Wasserwerk, Modellpark oder Badesee sowie auf Wunsch auch einen Kompass.Wer auf dem Areal der Jugendverkehrsschule bleibt, kann auch mal ein E-Bike ausprobieren, den Verkehrsgarten nutzen oder seine Geschicklichkeit auf einem elektrischen Balance-Scooter testen. Fahrradbesitzer können ihr eigenes Fahrrad checken lassen oder die hauseigene Selbsthilfewerkstatt für kleine Reparaturen nutzen.Die Jugendverkehrsschule wird vom Technischen Jugendbildungsverein in Praxis betrieben, sie befindet sich An der Wuhlheide 193. Auskünfte unter

Wissenswertes auch unter www.jugendverkehrsschule-wuhlheide.de

53 60 02 70.