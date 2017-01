Sanierungsstau bei Pankower Spielplätzen

Pankow. Bei den öffentlichen Spielplätzen im Bezirk besteht ein erheblicher Sanierungsstau. Etwa 21 Millionen Euro wären nötig, um alle 220 Spielplätze auf Vordermann zu bringen.

Liste mit Sperrungen

Doch die zur Verfügung stehenden Mittel reichen bei Weitem nicht aus. Das teilt Bürgermeister Sören Benn (Die Linke) in seiner Antwort auf eine Anfrage des Verordneten Andreas Retschlag (CDU) mit. Weil die Mittel nicht ausreichen, sind derzeit drei Spielplätze komplett und weitere 17 teilweise gesperrt. Für weitere 55 Spielplätze sei außerdem eine Teilsanierung und für 75 Spielplätze eine Komplettsanierung erforderlich, weil eine Reparatur von Spielgeräten nicht mehr möglich ist oder die Reparaturkosten unwirtschaftlich hoch wären.Alle 220 öffentlichen Spielplätze sowie neun Jugendfreizeiteinrichtungen und 70 Schulhöfe mit eigenem Spielplatz werden einmal im Jahr durch einen Sachverständigen geprüft, berichtet Sören Benn. „Für jeden Spielplatz wird ein Spielplatzbuch beziehungsweise ein Kataster geführt, in dem sämtliche wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Prüfungen und festgestellte Mängel erfasst und festgesetzte Maßnahmen dokumentiert sind“, sagt der Bürgermeister. „Die nächste Jahreshauptuntersuchung aller öffentlichen Spielflächen wird für das erste Halbjahr beauftragt. Die Kontrollen beginnen in der Regel nach der Frostperiode im März.“Dass das Bezirksamt, sobald Mittel zur Verfügung stehen, diese auch für die Sanierung von Spielplätzen verwendet, zeigt sich im letzten Quartal 2016. In diesem Zeitraum konnten sieben zuvor teilweise oder ganz gesperrte Spielplätze nach Sanierung wieder freigegeben werden. Zu denen gehörten unter anderem einer der Spielplätze am Wasserturm in Prenzlauer Berg, einer der Spielplätze im Park am Weißen See sowie der Spielplatz am Rettigweg 11 in Pankow. Im Durchschnitt werde für die Erneuerung eines Spielplatzes eine Investitionssumme von etwa 163.000 Euro inklusive Planung und Bauleitungshonorar benötigt, so Sören Benn. Eine Liste mit aktuellen Sperrungen findet sich auf http://asurl.de/1348