Das VHS-Programmheft für Frühjahrssemester ist erschienen

Pankow. Die Volkshochschule (VHS) hat ihr Programm für das Frühjahrssemester von Januar bis Juli herausgegeben. Erhältlich ist das 200-seitige Programmheft in den Zweigstellen der VHS sowie in Bibliotheken des Bezirks.

Über alle Kurse kann man sich auch im Internet auf www.vhspankow.de informieren und sich auch gleich anmelden. Im Programmheft und auf diesem Portal gibt auch alle weiteren Informationen zu den VHS-Standorten und zum Anmeldeprocedere.

Auch im kommenden Semester gibt es wieder etliche neue Kurse, Reihen und Veranstaltungen. So startet zum Beispiel eine neue Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der VHS Mitte zum Thema „El Espanol en el mundo – Die Welt des Spanischen“. In dieser Reihe wird der Frage nachgegangen, ob Lateinamerikaner einfacher zu verstehen sind, weil sie langsamer Spanisch sprechen. Die Spanisch-Kursleiter der VHS kommen aus allen Ecken der spanischsprechenden Welt. In der neuen Vortragsreihe werden unterschiedliche Kursleiter nun über die Varianten des Spanischen referieren.Weiterhin gibt es im Programm unter dem Motto „Junge Volkshochschule“ ein umfangreiches und differenziertes Kursangebot für 14- bis 25-Jährige. In diesem gibt es vor allem Hilfen für den Schüler- und Studentenalltag. Die Bandbreite reicht von Arbeitstechniken bis zur Vermittlung von Zusatzqualifikationen, vom Erlernen des Zehn-Finger-Schreibens auf der Tastatur bis zur Prüfungsvorbereitung.Ein weiterer Bereich, in dem es zahlreiche neue Kurse gibt, sind die präventiven Gesundheitsangebote. In diesen geht es vor allem darum, die Teilnehmer dabei zu unterstützen, gesund zu bleiben. Zu den neuen Kursen gehören zum Beispiel „Rundum stimmig und gesund mit dem Training der Selbstregulationsfähigkeit“ und „Yoga und Art Journaling in der Natur“.In der Seminarreihe „Kiezgeschichte(n)“ können sich die Teilnehmer indes in die Vergangenheit des Bezirks entführen lassen. Hier ist mehr zu geschichtlichen Ereignissen und deren Auswirkung auf die heutige Zeit zu erfahren. Diese Kursreihe ist nicht nur für Zugezogene sehr informativ.