Den Einstieg am Tablet finden

Pankow.

Einen Workshop „Smartphone und Tablet für Einsteiger“ veranstaltet das Senioreninternetcafé Weltenbummler am 14. und 16. August. Er findet im Stadtteilzentrum Pankow in der Schönholzer Straße 10 statt. Willkommen ist jeder, der innerhalb von vier Stunden einen Einstieg in den Umgang mit diesen Geräten finden möchte. Interessierte melden sich unter24 62 78 07 oder per E-Mail an weltenbummler.pw@hvd-bb.de an und erfahren dann auch, zu welchen Uhrzeiten der Workshop geplant ist.