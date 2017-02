Inklusiver Computerkurs

Pankow.

Ein Computerkurs für Anfänger mit und ohne Behinderung startet am 22. Februar um 16 Uhr im Pankower Senioren-Internetcafé „Weltenbummler“. Das hat seinen Sitz in der zweiten Etage des Stadtteilzentrums in der Schönholzer Straße 10. Der Kurs läuft über acht Wochen dienstags von 16 bis 17.30 Uhr. Das „Weltenbummler“-Team möchte einen Einstieg in die Arbeit am Computer ermöglichen. Anmeldung unter499 87 09 07 oder per E-Mail weltenbummler.pw@hvd-bb.de