Kinder entdecken mit der Rucksackwaldschule die Fauna und Flora des Waldes

Buch. Den Bucher Forst können Kinder jetzt auch mit der Rucksackwaldschule erkunden. Dafür sorgen Ramona Ziegfeld und Nadine Albrecht.

Seit vielen Jahren ist die Waldschule im Bucher Forst ein beliebter Ort für Kita-Gruppen und Grundschulklassen, die mehr über den Wald erfahren möchten. Die beiden Mitarbeiter Katja Becker und Harald Fuchs begrüßen jedes Jahr Tausende Kinder. Das Angebot ist derart nachgefragt, dass Termine für Gruppen bereits lange im Voraus ausgebucht sind. Eine Ergänzung ist da die Rucksackwaldschule. Der Name ist Programm. Ramona Ziegfeld und Nadine Albrecht haben tatsächlich immer einen Rucksack dabei. In dem befindet sich alles, was man zum Erkunden des Waldes benötigt wie Lupen, Tierporträts, Seile und Tücher.„Das Besondere ist, dass wir uns von Anfang an in der Natur aufhalten“, erklärt Nadine Albrecht. „Die Kinder sind raus aus der Klassenraumatmosphäre. Ihr Abenteuer beginnt mit dem ersten Schritt in den Wald.“Die Rucksackwaldschule bietet von Montag bis Freitag Führungen für Kindergruppen und Klassen an. Die Gruppen melden sich unter

0175 962 07 60 oder per E-Mail ws-eichhoernchen@web.de an.Weiterhin gibt es Sonderveranstaltungen für Familien. „Unter dem Motto ‚Mit der Familie durch das Waldjahr‘ werden wir zu jeder Jahreszeit eine spezielle Führung anbieten“, so Ramona Ziegfeld. „Unser Ziel ist es, Familien für den Wald so zu begeistern, dass sie auch mal selbst aktiv werden und auf Entdeckungstour gehen.“Für den 30. April ist außerdem ein erstes „Waldgeisterfest“ an der Waldschule Buch geplant. Und vom 24. bis zum 28. Juli wird es eine Ferienaktion geben, für die Kinder ab sofort angemeldet werden können.Jeden Monat bietet das Waldschulteam außerdem für Familien ganz spezielle Waldtage an. Der nächste findet am 19. Februar statt. An diesem Tag können die Teilnehmer Tierspuren im Winterwald entdecken. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Waldschule, Hobrechtsfelder Chaussee 110. Anmeldung unter

Das komplette Programm der Waldschule findet sich auf http://asurl.de/138e

94 11 47 33.