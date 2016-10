Klecks-Schule stellt sich vor

Berlin: Klecks-Grundschule |

Pankow. Zu einem „Tag der offenen Etage“ lädt die Klecks-Grundschule in der Brixener Straße 40 am 8. Oktober ein. „Von 10 bis 13 Uhr können sich Eltern zukünftiger Schulanfänger mit ihren Kindern über die Schule und ihr Profil informieren“, erklärt Haiko Hübner, Vorstandsvorsitzender des Fördervereins der Klecks-Grundschule. „Zusätzlich veranstalten wir einen Trödelmarkt für Eltern und Kinder.“ Bis 11.30 Uhr können die Eltern den Besuch in der Schule auch gleich nutzen, um Lernanfänger im Sekretariat der Schule anzumelden. BW