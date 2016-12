Neuer Kurs für Interneteinsteiger

Pankow.

„Internet für Anfänger“ heißt ein neuer Kurs im Stadtteilzentrum Pankow, Schönholzer Straße 10. Er richtet sich an Menschen mit und ohne Behinderung, die noch nie im Internet waren und jetzt damit beginnen möchten. Der Kurs findet vom 11. Januar bis 15. Februar statt. Er ist ein Kooperationsangebot vom Senioren-Internetcafé Weltenbummler und dem Projekt „Stadtteilzentrum Inklusiv“. Das erste Treffen findet am 11. Januar von 16 bis 17.30 Uhr in der ersten Etage statt. Anmeldung unter24 62 78 07 oder per E-Mail an weltenbummler.pw@hvd-bb.de