Sprachen, Yoga und Korbflechten: VHS bietet im Sommer Kurse an

Pankow. Die Volkshochschule hat zwar ihr Frühjahrssemester beendet, aber in den kommenden Wochen bietet sie Sommerkurse an.

902 95 17 00 oder per E-Mail Interessierte können sich ab sofort anmelden: auf www.vhspankow.de , direkt bei der VHS Pankow in der Schulstraße 29, unter902 95 17 00 oder per E-Mail post@vhspankow.de

Dieses spezielle Programm im Sommer umfasst knapp 100 Kurse und Veranstaltungen. Ein Schwerpunkt bilden die Fremdsprachen. In den Sprachkursen können sich die Teilnehmer zum Beispiel sprachlich auf ihren Urlaub vorbereiten oder ihre Sprachkenntnisse auffrischen. Dazu gehören unter anderem Englisch-, Französisch-, Italienisch- und auch Polnisch-Kurse.Des Weiteren bietet die VHS Weiterbildungskurse an. Auf dem Programm stehen zum Beispiel „Projektmanagement für Einsteiger“, „Rhetorik für Frauen“, „Tabellenkalkulation mit Excel“ oder auch „Bloggen mit Wordpress“. Ergänzt wird das Angebot durch diverse Gesundheits- und Ernährungskurse, mit denen die VHS auf die Nachfrage von Pankowern reagiert. Untere anderem stehen Yoga- und andere Entspannungskurse, aber auch Wein-Seminare auf dem Programm.Wer im Sommer lieber kreativ tätig werden möchte, ist indes zu Kursen im Bereich Kunst, Kultur und Kreativität willkommen. Dazu zählen Steinbildhauer- und Keramikworkshops und sogar ein Kurs „Korbflechten in der Uckermark“.