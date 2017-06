Winziges ganz groß: Fotos von Mikroorganismen zu sehen

Pankow. Spätestens seit dem Bestseller „Darm mit Charme“ erahnen viele, wie vielseitig die „Bevölkerung“ im menschlichen Körper ist.

Von dieser merkt zum Glück kaum jemand etwas. Wie die Bakterien und Pilze tatsächlich aussehen, zeigen vielfach vergrößerte und farbige Aufnahmen des Mikrobiologen und Fotografen Dr. Roland Pfüller. Ein Teil seiner Fotografien zeigt er bis zum 8. Juli im Foyer der Caritas-Klinik Maria Heimsuchung.„Beim täglichen Umgang mit Mikroorganismen sind auch die schönen Seiten von Bakterien und Pilzen für mich sichtbar geworden“, sagt Roland Pfüller. „Dem inneren Drang folgend, alles, was in meiner persönlichen Umwelt schön und interessant ist, fotografisch abzubilden, habe ich zahlreiche Fotografien angefertigt und sie teilweise nachbearbeitet.“In der Ausstellung sind unter anderem Bilder von einem häufigen Erreger der Lungenentzündung, von Hefe- und Schimmelpilzen zu sehen, die man als Laie kaum als solche identifizieren würde. Der Wissenschaftler Roland Pfüller nimmt mit seinen Fotografien regelmäßig an den Fotoausstellungen der Deutschen Mykologischen Gesellschaft teil. Er befasst sich unter anderem aber auch mit Porträt- und Landschaftsfotografie.

Die Ausstellung im Foyer der Klinik in der Breiten Straße 46/47 ist bis zum 8. Juli täglich von 9 bis 21 Uhr zu besichtigen.