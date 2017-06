Sicherheitscode für das Fahrrad

Berlin: Trelleborg-Grundschule |

Pankow. Der Polizeiabschnitt 13 bietet den Pankowern an, ihre Fahrräder kostenfrei mit einem Code versehen zu lassen. Diese Aktion findet am 13. Juni von 16 bis 18 Uhr in der Trelleborg-Grundschule am Eschengraben 40 statt. Zum Codieren müssen die Radfahrer ihren Personalausweis mitbringen. Die Polizisten versehen bdie Räder mit einem Aufkleber. Auf diesem befindet sich ein individueller Code. Wird das Rad gestohlen, kann die Polizei es bei Kontrollen oder bei Wiederentdeckung dem Besitzer zuordnen. BW