15. Frühlingsfest in der Surya Villa am Sonntag 14. Mai 2017

Das Ayurveda Wellness Zentrum in Prenzlauer Berg lädt ein zum Tag der offenen Tür: Zur Entspannung für Körper und Geist gibt es Teilkörpermassagen, Klangschalenmassagen und Qi Gong zum Mitmachen.

Ein Highligt ist der Mini-Workshop „Happy healing“ mit Buchautor und Heilpraltiker Dominique Bourlet: In acht magischen, emotionalen Schritten geht es um die Befreiung von körperlichem Schmerz und Unbehagen.

Dr. Akhil aus Indien verrät, wie Ayurveda zur Erhaltung der Gesundheit eingesetzt werden kann. Danach können sich die Besucher sich in Einzelsitzungen individuelle Gesundheitstipps geben lassen.



In einem Lichtbildvortrag geht es um Reisen und Kuren in Sri Lanka.

Weitere Angebote: Handlesen, Kartenlegen, Numerologie und Aura-Schnappschuss. Im Hofgarten können Kinder Mandals malen und basteln und es gibt leckeres Sri Lanka-Essen.

Mit einem indischen Mitsing-Konzert von Reina Berger endet das Fest.



Frühlingsfest am Sonntag, 14. Mai 2017 12.00 –20.00 Uhr

Eintritt frei

Surya Villa – Ayurveda Wellness Zentrum

Rykestr. 3, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg

Tel: 030-48495780

www.ayurveda-wellnesszentrum.de

suryavilla@t-online.de