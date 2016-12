Pankow.

Nach dem großen Erfolg bei der Premiere im vergangenen Jahr findet der „Pankower Adventsmarkt“ in den Heynhöfen erneut statt. Geöffnet ist am 10. Dezember von 11 bis 20 Uhr und am 11. Dezember von 11 bis 18 Uhr. Die Besucher erwarten an der Heynstraße 15 Ausstellern mit Kreativem, in der Region Erzeugtem und Handgemachtem. Es gibt ein weihnachtliches Rahmenprogramm für die ganze Familie. Nähere Informationen: http://asurl.de/136a http://asurl.de/136a