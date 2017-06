Arbeiten von 17 Künstlern

Berlin: Galerie Pankow |

Pankow.

Unter dem Motto „Rosa Rot und Himmel Blau“ ist bis zum 25. Juni eine Ausstellung in der kommunalen Galerie Pankow in der Breiten Straße 8 zu sehen. In dieser Gruppenausstellung aus Anlass des 100. Jubiläums der Februarrevolution und der ihr folgenden Oktoberrevolution in Russland präsentieren 17 Künstler ihre Malerei. Zu sehen sind unter anderem Arbeiten von Bettina Albrecht, Dorit Bearach, Annedore Dietze, Irma Makulin, Petra Flierl, Ulrike Bunge, Ulrike Seyboth, Sati Zech und Kwang Lee. Zu besichtigen ist die Ausstellung dienstags bis freitags von 12 bis 20 Uhr sowie am Wochenende von 14 bis 20 Uhr.