Auf der Suche nach dem Vater

Berlin: Gemeindesaal Nordend |

Rosenthal. In der Reihe „Autoren lesen in Nordend“ hat die evangelische Gemeinde am 14. Mai die Autorin Paula Fürstenberg zu Gast. Diese wird um 17 Uhr im Gemeindesaal in der Schönhauser Straße 32, Ecke Kirchstraße, aus dem Buch „Familie der geflügelten Tiger“ lesen. In dem geht sie den Fragen nach, wie es ist, wenn man keine Erinnerungen an den eigenen Vater hat, keine an das Land namens DDR, in dem man geboren wurde, und wenn man auf das Gedächtnis anderer angewiesen ist, um die eigene Geschichte zu verstehen. Der Eintritt zur Lesung ist frei. Es wird aber um eine Spende gebeten, die für die Neugestaltung des Altarraums im Kirchsaal verwendet wird. BW