Berlin: Janusz-Korczak-Bibliothek |

Pankow.

„Heimat-Los“ ist der Titel einer Wanderausstellung, die bis zum 4. September in der Janusz-Korczak-Bibliothek in der Berliner Straße 120 zu sehen ist. In dieser werden acht Menschen und ihre Schicksale zwischen 1945 und heute vorgestellt. Zu besichtigen ist die Ausstellung zu den Sommeröffnungszeiten der Bibliothek montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.