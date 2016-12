Autoren lesen Kurzgeschichten

Berlin: Janusz-Korczak-Bibliothek |

Pankow. Zu ihrer Dezember-Lesung lädt die offene Pankower Lesebühne „So noch nie“ in diesem Jahr am 8. Dezember um 19.30 Uhr ein. Unter dem Motto „Auf zu neuen Ufern“ tragen die Autoren in der Janusz-Korczak-Bibliothek, Berliner Straße 120, hoch komische, tief philosophische, erschreckende und berührende Kurzgeschichten vor. Mit dabei sind die Autoren Michael Wäser, Ulrike Lynn, Angela Bernhardt, Leovinus und Frank Georg Schlosser. Der Eintritt ist frei. BW