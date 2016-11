Chöre führen Requiem auf

Berlin: Hoffnungskirche |

Pankow. Zu einer Aufführung von Karl Jenkins Requiem lädt die Musikschule „Béla Bartók“ am 12. November um 18 Uhr in die Hoffnungskirche in der Elsa-Brändström-Straße 36 ein. Zu erleben sind der Musikschulchor Coro Con Brio sowie die aus Polen stammenden Ambersingers Rewal. Unterstützt werden sie von Mitgliedern des Studiochors Berlin. Die Instrumentalbegleitung übernimmt das Projektorchester „Béla B“. Die musikalische Leitung des Konzerts hat Michael Engelke von der Musikschule. Schirmherr ist der Vorsitzende des Vereins Freunde Kolberg, Alex Lubawinski. Der Eintritt kostet 17 Euro an der Abendkasse. BW