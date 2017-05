Chorkonzerte im Waisenhaus

Pankow.

Die Frühlingskonzerte des Gemischten Chors Berlin-Pankow sind inzwischen zu einer guten Tradition geworden. In diesem Jahr findet das Konzert am 14. Mai um 19 Uhr statt. Als Veranstaltungsort konnte der Betsaal im ehemaligen Jüdischen Waisenhaus in der Berliner Straße 120, Eingang Hadlichstraße, gebucht werden. Der Eintritt kostet zehn Euro. Die Zuhörer können sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Frühlingsliedern freuen. Wie immer wird vier- und fünfstimmig gesungen. Geleitet werden Chor und Konzert von Andreas Wiedermann. Weitere Informationen gibt es unter426 73 76 sowie auf www.gemischterchorpankow.de