Der Florakiez feiert wieder: Viel Musik und zahlreiche Aktionen sind geplant

Pankow. Am letzten Sonnabend im August findet das diesjährige Florakiezfest statt.

Weitere Informationen zum detaillierten Programm finden sich auf www.kiez-florastrasse.de

In den vergangenen Jahren gab es stetig wachsenden Zuspruch für das von Anwohnern und Gewerbetreibenden ehrenamtlich organisierte Kiezfest. Deshalb findet es am 26. August bereits zum neunten Mal statt. Unter anderem weil es immer schwieriger wird, die Auflagen für ein Straßenfest zu erfüllen, holte sich das ehrenamtliche Organisationsteam einen professionellen Partner mit ins Boot. Offizieller Veranstalter ist in diesem Jahr die im Bezirk beheimatete Agentur Stage Craft, die sich berlinweit mit der Veranstaltung „Jazz im Park“ einen Namen machte.Seit 2009 wird das Florakiezfest gefeiert. Entlang der Florastraße bieten rund 70 Händler, Gastronomen, Geschäftsleute und Privatpersonen aus dem Kiez ein vielfältiges Programm. Es gibt viel zum Genießen, Stöbern und Schlemmen. Für Kinder werden Spiele, Schminken, Basteln und vieles mehr organisiert. Erwachsene können indes allerlei Kulinarisches und ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm genießen. Und natürlich gibt es wieder eine Tombola und viel Musik für Groß und Klein auf einer Kiezbühne an der Ecke Dusekestraße. Dort sind ab 14 Uhr zum Beispiel Klavieriki, die Clowns am Klavier, Philipp Dienstag und der Pantomimen-Clown Andy zu erleben. Und ab 20 Uhr tritt die A-capella-Band Soundappeal.Gefeiert wird ab 14 Uhr auf der ganzen Florastraße zwischen Bahnhof Pankow und Wollankstraße. Dort sind unter anderem auch die Dixie Brothers, Eckensteher Nante mit seiner Wander-Drehorgel und Marionetten Wusel vom Puppentheater Katinchen unterwegs. Und um 20 Uhr liest der Autor Johannes Krätschell im Buchsegler in der Florastraße 88/89 aus seinem Buch „Herr Schlau Schlau wird erwachsen“, das teilweise im Florakiez spielt. Weiterhin findet im Rahmen des Florakiezfestes ein Internationales Kinderfest der Willkommensinitiative „Pankow hilft“ statt.