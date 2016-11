Der Soundtrack des Lebens

Pankow.

Zu einem Kreativ-Workshop „Biographisches Theater“ sind Pankower aller Altersstufen am 26. November von 14 bis 18 Uhr im Stadtteilzentrum, Schönholzer Straße 10, willkommen. Organisiert wird diese Veranstaltung vom Verein Sprachcafé Polnisch. Unter Anleitung der Dramaturgin und Publizistin Natalie Wassermann sowie der Theaterpädagogin und Opernsängerin Sylvia Tazberik wird gemeinsam zum Thema „Legenden, Lieblingslieder und Lebensgeschichten“ kreativ gearbeitet. Es soll ein szenisches Spiel entstehen, das den Lieblingssoundtrack des eigenen Alltags trägt. Deshalb sind die Teilnehmer eingeladen, ihre Lieblingslieder mitzubringen. Diese werden von Groß und Klein szenisch umgesetzt. Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail an sprachcafe.polnisch@gmx.de . Mehr über den Verein ist auf sprachcafe-polnisch.jimdo.com zu erfahren.