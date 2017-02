Die Klanginsel kennenlernen

Pankow. Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Musikschule „Klanginsel Musikseeräuber“ am 11. Februar von 10 bis 13 Uhr ein. In den Räumen der Musikschule an der Eintrachtstraße 5 erwartet die Besucher ein buntes musikalisches Programm, das von Schülern und Lehrern gestaltet wird. Die Eröffnung der „Klanginsel“ ist einer Anregung von Eltern zu verdanken. Seit zehn Jahren schippert der „Musikseeräuber“ Fabian Fiedler nämlich mit einer kleinen Mannschaft von Musikpädagogen durch Kitas. Ziel der Crew ist es, die Kinder für Musik zu begeistern und mit ihnen Lieder einzustudieren. Weil die Kita-Kinder aber alle größer werden, fragten Eltern immer wieder: Kannst du nicht auch was für ältere Kinder machen. Deshalb entschied sich der Musikseeräuber, die Musikschule „Klanginsel Musikseeräuber“ einzurichten. Hier werden Instrumente aller Art, von Klavier über Gitarre, Bass, Trompete bis Saxophon, aber auch Gesang unterrichtet. Außerdem gibt es Angebote der musikalischen Früherziehung und ein Instrumentenkarussell. Weitere Informationen: 0179/2305144 und auf www.musikseeraeuber.de . BW