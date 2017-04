Druckcollagen selbst herstellen

Pankow.

„Fühl mal, was du druckst!“ ist das Motto offener kreativer Drucknachmittage, zu denen das Stadtteilzentrum Pankow am 10., 17., 24. und 31. Mai einlädt. Teilnehmen können alle ab sechs Jahre. Von 16 bis 17.30 Uhr werden jeweils aus Materialien wie Styropor, Gummimatten, Tapeten- und Stoffresten sowie Radiergummis Druckcollagen gestaltet. Wie das funktioniert und was dabei für ungewöhnliche Kunstwerke entstehen, ist an diesen Nachmittagen im Stadtteilzentrum in der Schönholzer Straße 10 zu erfahren. Geleitet werden sie von Franziska Lippold. Anmeldung per E-Mail franziska-lippold@gmx.de