Berlin: Rathaus Pankow |

Pankow. Im Ratssaal in der Breiten Straße 24a-26 findet am 16. Januar das erste Pankower Rathauskonzert des Jahres 2017 statt. Ab 19.30 Uhr spielt Dinara Klinton Klavierwerke von Scarlatti, Beethoven, Tschaikowski, Chopin und Liszt. Der Eintritt zum Konzert kostet neun Euro, für Senioren sechs und für Studenten drei. Karten können im Vorverkauf an der Theaterkasse im Pankower Rathauscenter erworben werden und ab 18.30 Uhr an der Abendkasse im Rathaus. BW