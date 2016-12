Eine Führung für alle Sinne

Berlin: Museum Pankow |

Der Malteser Hilfsdienst bietet in Zusammenarbeit mit dem Museum Pankow in der Heynstraße 8 demenzfreundliche Führungen an. Bei diesen erhalten demenziell erkrankte Menschen einen besseren Zugang zu dieser kulturellen Einrichtung und zur Ausstellung. In der Dauerausstellung können die Teilnehmer mehr über das Leben des Stuhlrohrfabrikanten Fritz Heyn um 1900 erfahren. Zugleich werden sie aber angeregt, eigene Erinnerungen wiederzubeleben. Das gelingt, weil während dieser Spezialführung mehrere Sinne gezielt angesprochen werden. So ist zum Beispiel Musik aus einem Grammophon zu hören, und Klänge eines Klaviers werden zum Mitsingen von Liedern anregen. Diese speziellen Führungen bieten die Malteser nach Anmeldung bei Veronika Maaß unter

0151 51 03 61 61 oder per E-Mail an veronika.maass@malteser.org an.