Berlin: Rathaus Pankow |

Pankow. Im Ratssaal in der Breiten Straße 24a-26 findet am 12. Juni das nächste Pankower Rathauskonzert statt. Um 19.30 Uhr können die Besucher ein Konzert unter dem Motto „Eine Reise nach Berlin“ erleben. Es erklingen Werke von Ludwig van Beethoven, Francis Poulenc, Nadia Boulanger und Wilhelm Berger. Gespielt werden diese von Michael Meinel (Klarinette), Frank Lichtenstern (Violoncello) und Ava Meinel (Klavier). Der Eintritt kostet neun Euro, für Senioren sechs und für Studenten drei. Karten gibt es ab 18.30 Uhr an der Abendkasse im Rathaus. BW