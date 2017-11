Eine Winterreise im Rathaus

Berlin: Rathaus Pankow |

Pankow. Im Ratssaal in der Breiten Straße 24a-26 findet am Montag, 20. November, das 99. Pankower Rathauskonzert statt. Um 19.30 Uhr können die Besucher ein Konzert „Franz Schubert – Winterreise“ erleben. Die Texte von Wilhelm Müller, die Schubert vertonte, interpretieren Tobias Berndt (Bariton) und Sebastian Krahnert (Piano). Dieses Konzert findet in Kooperation mit dem Verein Kunst und Literatur Forum Amalienpark statt. Der Eintritt kostet neun Euro, für Senioren sechs und für Studenten drei Euro. Karten gibt es ab 18.30 Uhr an der Abendkasse im Rathaus. BW