Pankow.

Die Künstlerin Susanne Kiener veranstaltet am 25. November von 12 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür in ihrem Atelier in der Mühlenstraße 63-65. An diesem Nachmittag können sich die Besucher die neuesten Werke von Susanne Kiener anschauen und mehr über die Workshops erfahren, die die Künstlerin immer wieder anbietet. Weitere Infos unter481 08 01 und auf www.susannekiener.de